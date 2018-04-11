В Татарстане экс-глава лизинговой компании раздал чужую технику на 45 млн рублей

Следователи считают, что подозреваемый в 2006 году заключил с другой лизинговой компанией договор, на основании которого по 2010 год «Татлизферу» передали на хранение свыше 200 единиц сельскохозяйственной техники.

С 2009 по 2011 год мужчина раздал 36 единиц техники различным юридическим лицам в сублизинг без согласования с собственником. В результате причиненный ущерб составил 45 миллионов рублей.

Свою вину подозреваемый признавать отказывается. Он считает, что его действия должны быть квалифицированы как злоупотребление полномочиями.