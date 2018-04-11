В Татарстане экс-глава лизинговой компании раздал чужую технику на 45 млн рублей
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). Бывшего руководителя ООО «Татлизфер» обвиняют в растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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