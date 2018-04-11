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15:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане экс-глава лизинговой компании раздал чужую технику на 45 млн рублей

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). Бывшего руководителя ООО «Татлизфер» обвиняют в растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следователи считают, что подозреваемый в 2006 году заключил с другой лизинговой компанией договор, на основании которого по 2010 год «Татлизферу» передали на хранение свыше 200 единиц сельскохозяйственной техники.

С 2009 по 2011 год мужчина раздал 36 единиц техники различным юридическим лицам в сублизинг без согласования с собственником. В результате причиненный ущерб составил 45 миллионов рублей.

Свою вину подозреваемый признавать отказывается. Он считает, что его действия должны быть квалифицированы как злоупотребление полномочиями.

Сейчас его имущество арестовано, а уголовное дело направлено на рассмотрение в Бугульминский суд.

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