Замглавы администрации Калининского района стал фигурантом уголовного дела из-за финансовых махинаций в сфере медицины
Его привлекут к ответственности за халатность и ненадлежащий контроль за работой центральной районной больницы.
Его привлекут к ответственности за халатность и ненадлежащий контроль за работой центральной районной больницы.
Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань. Установлено, что МБУЗ «ЦРБ Калининского района» должным образом не финансировалась. У медицинского учреждения, учредителем которого является администрация района, было недостаточно средств на закупку лекарств и материалов. В итоге образовалась крупная просроченная кредиторская задолженность.
Поставщики медикаментов, товаров и услуг обратились в суд с иском. Он был удовлетворен.
— С учреждения дополнительно в счет штрафных санкций за несвоевременную оплату в общей сумме более 2 миллионов рублей, — уточнили в
Известно, что ответственными должностными лицами администрации проверки и
То есть заместитель главы администрации, курирующий данную сферу, не проверял и не контролировал
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Медицина входит в сферу социального развития.
Согласно открытым данным, опубликованным на официальном сайте администрации МО Калининского района, вопросы социального развития курирует Сергей Петрович Рубцов. МБУЗ «ЦРБ Калининского района» в статусе исполняющего обязанности главного врача возглавляет Аксендий Юрьевич Арзиди.
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