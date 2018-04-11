В Калининграде грабители отобрали у предпринимателя более миллиона рублей
В Калининграде грабители отобрали у предпринимателя более миллиона рублей. Подробности нападения рассказали в
В Калининграде грабители отобрали у предпринимателя более миллиона рублей. Подробности нападения рассказали в
Разбойное нападение произошло 1 марта 2018 года в Калининграде в подъезде дома на улице Эльблонгской. 62-летнему предпринимателю несколько раз досталось камнем по голове, его даже пришлось госпитализировать.
По версии следствия, налетчики долго готовились к совершению преступления. Они заранее узнали, что предприниматель носит с собой крупные суммы денег. Мужчины проследили за ним от торговой точки до дома, таким образом, выяснив его место жительства. Через день они подстерегли бизнесмена, когда он возвращался с работы на обед.
«Как выяснили полицейские, после совершения нападения один из налетчиков выехал в сопредельное государство покупать на вырученные преступным способом деньги автомобиль. Когда злоумышленник вернулся на территорию Калининградской области, оперуполномоченные провели операцию по задержанию обоих подозреваемых. Ими оказались 46-ти и 58-летний жители областного центра», — рассказала начальник
Каждому из нападавших грозит до 15 лет тюрьмы.
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