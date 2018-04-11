Пять человек погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Алматы
На трассе
На трассе
Авария случилась на 15-м километре от села Таскескен. Водитель большегрузной машины не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем.
«Водитель легковой машины и четыре его пассажира, в том числе пятилетний ребенок, от полученных травм скончались на месте, двое доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в МВД.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
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