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13:29 (мск), источник: Tengrinews

Пять человек погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Алматы

На трассе Усть-Каменогорск — Алматы грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковое авто, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Авария случилась на 15-м километре от села Таскескен. Водитель большегрузной машины не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем.

«Водитель легковой машины и четыре его пассажира, в том числе пятилетний ребенок, от полученных травм скончались на месте, двое доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в МВД.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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