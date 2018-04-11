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13:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пассажир рейса Екатеринбург-Анталья побил стюарда на турецкой земле

Ему грозит «уголовка».

Авиакомпания «Россия» передала в полицию материалы о дебоше, который устроил на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Анталью (рейс FV-5865), один из пассажиров. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел 27 марта 2018 года по прибытии воздушного судна в Турцию. По данным компании, некто Сергей Азаров спровоцировал драку во время руления самолета к пассажирскому терминалу. Один из бортпроводников попытался вмешаться, но в итоге получил телесные повреждения. Какой тяжести, не уточняется.

Общими усилиями сотрудники «России» скрутили буяна и передали местным правоохранительным органам. В полицейском участке Антальи пострадавший написал на Азарова заявление, к которому было приложено медзаключение о получении травм.

Теперь документы об инциденте направлены в российские правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.213 УК РФ (хулиганство).

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