Пассажир рейса Екатеринбург-Анталья побил стюарда на турецкой земле

Авиакомпания «Россия» передала в полицию материалы о дебоше, который устроил на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Анталью (рейс FV-5865), один из пассажиров. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел 27 марта 2018 года по прибытии воздушного судна в Турцию. По данным компании, некто Сергей Азаров спровоцировал драку во время руления самолета к пассажирскому терминалу. Один из бортпроводников попытался вмешаться, но в итоге получил телесные повреждения. Какой тяжести, не уточняется.

Общими усилиями сотрудники «России» скрутили буяна и передали местным правоохранительным органам. В полицейском участке Антальи пострадавший написал на Азарова заявление, к которому было приложено медзаключение о получении травм.