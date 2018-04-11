Пассажир рейса Екатеринбург-Анталья побил стюарда на турецкой земле
Ему грозит «уголовка».
Ему грозит «уголовка».
Авиакомпания «Россия» передала в полицию материалы о дебоше, который устроил на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Анталью (рейс FV-5865), один из пассажиров. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Инцидент произошел 27 марта 2018 года по прибытии воздушного судна в Турцию. По данным компании, некто Сергей Азаров спровоцировал драку во время руления самолета к пассажирскому терминалу. Один из бортпроводников попытался вмешаться, но в итоге получил телесные повреждения. Какой тяжести, не уточняется.
Общими усилиями сотрудники «России» скрутили буяна и передали местным правоохранительным органам. В полицейском участке Антальи пострадавший написал на Азарова заявление, к которому было приложено медзаключение о получении травм.
Теперь документы об инциденте направлены в российские правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.213 УК РФ (хулиганство).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.