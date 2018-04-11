На тротуаре в Первомайском районе Новосибирска провалился асфальт, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

«Грунт вокруг ямы продолжает оседать. Яма заполнена водой и совершенно непонятно, какой она глубины. Место никак не огорожено, и никакие работы по устранению не ведутся. Рядом находится остановка общественного транспорта и пешеходный мост. Там постоянно ходят люди. Дети ходят в школу и со школы», — сообщили очевидцы.