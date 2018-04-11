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13:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На тротуаре в Первомайском районе Новосибирска провалился асфальт

Место провала не огородили, рядом находится пешеходный мост и остановка общественного транспорта, рассказали очевидцы.

На тротуаре в Первомайском районе Новосибирска провалился асфальт, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Асфальт провалился на тротуаре у остановки «Таловая» в Первомайском районе.

«Грунт вокруг ямы продолжает оседать. Яма заполнена водой и совершенно непонятно, какой она глубины. Место никак не огорожено, и никакие работы по устранению не ведутся. Рядом находится остановка общественного транспорта и пешеходный мост. Там постоянно ходят люди. Дети ходят в школу и со школы», — сообщили очевидцы.

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