На тротуаре в Первомайском районе Новосибирска провалился асфальт
Место провала не огородили, рядом находится пешеходный мост и остановка общественного транспорта, рассказали очевидцы.
Место провала не огородили, рядом находится пешеходный мост и остановка общественного транспорта, рассказали очевидцы.
На тротуаре в Первомайском районе Новосибирска провалился асфальт, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Асфальт провалился на тротуаре у остановки «Таловая» в Первомайском районе.
«Грунт вокруг ямы продолжает оседать. Яма заполнена водой и совершенно непонятно, какой она глубины. Место никак не огорожено, и никакие работы по устранению не ведутся. Рядом находится остановка общественного транспорта и пешеходный мост. Там постоянно ходят люди. Дети ходят в школу и со школы», — сообщили очевидцы.
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