В Казани талыми водами затопило котельную

Информация о затоплении поступила накануне вечером, работа котельной была временно приостановлена.

На месте специалисты установили, что причиной затопления стал глиняный замок. Талые воды собирались в котловане, откуда должны были течь в овраг, однако трубу проложили не до конца, из-за чего внутрь забилась глина.

В результате вода вышла из котлована и затопила прилежащую территорию с котельной. В данный момент котлован уже расчистили и глину удалили. Специалисты заняты откачкой воды из помещения котельной.

Отмечается, что котельная обслуживала детский сад и девять домов, в которых живет 435 человек. Окончание работ запланировано на 23.00, затем котельная вновь будет запущена.