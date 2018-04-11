В Казани талыми водами затопило котельную
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В казанском поселке Залесный затопило котельную, сообщается на портале мэрии.
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В казанском поселке Залесный затопило котельную, сообщается на портале мэрии.
Информация о затоплении поступила накануне вечером, работа котельной была временно приостановлена.
На месте специалисты установили, что причиной затопления стал глиняный замок. Талые воды собирались в котловане, откуда должны были течь в овраг, однако трубу проложили не до конца,
В результате вода вышла из котлована и затопила прилежащую территорию с котельной. В данный момент котлован уже расчистили и глину удалили. Специалисты заняты откачкой воды из помещения котельной.
Отмечается, что котельная обслуживала детский сад и девять домов, в которых живет 435 человек. Окончание работ запланировано на 23.00, затем котельная вновь будет запущена.
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