На Советском проспекте в Калининграде иномарка врезалась в скорую помощь

Инцидент произошёл в 8:15 в среду, 11 апреля. Водитель внедорожника Mitsubishi Outlander поворачивал с Советского проспекта на улицу Уральскую и, вероятно, не увидел в зеркало заднего вида скорую, которая ехала практически по встречной полосе со включённым звуковым сигналом, отмечает свидетель. Водитель неотложки пытался вывернуть влево и уйти от столкновения, но не успел.