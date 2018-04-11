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13:41 (мск), источник: Клопс.ru

На Советском проспекте в Калининграде иномарка врезалась в скорую помощь

Водитель Mitsubishi въехал в машину скорой помощи на Советском проспекте в Калининграде. Об этом «Клопс» сообщил очевидец происшествия.

Инцидент произошёл в 8:15 в среду, 11 апреля. Водитель внедорожника Mitsubishi Outlander поворачивал с Советского проспекта на улицу Уральскую и, вероятно, не увидел в зеркало заднего вида скорую, которая ехала практически по встречной полосе со включённым звуковым сигналом, отмечает свидетель. Водитель неотложки пытался вывернуть влево и уйти от столкновения, но не успел.

На момент ДТП пациента внутри скорой не было, никто из автомобилистов и медиков в аварии не пострадал, инцидент ограничился материальным ущербом. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД.

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