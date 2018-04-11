Смерть мужчины под электричкой прокомментировали в РЖД

Несчастный случай произошел 11 апреля в 13.55 в районе остановочной платформы «Инструментальная» в Новосибирске. По словам очевидцев, мужчина с натянутым капюшоном разговаривал по телефону. Во время пересечения путей он не заметил электропоезд, несмотря на сигналы машиниста, сообщает «АСТ-54».

Электричка применила экстренное торможение, но это тоже не помогло. Кабина поезда сбила пешехода, и его тело было извлечено из-под второго вагона. От полученных травм пострадавший скончался.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, мужчина грубо нарушил правила нахождения на железнодорожном объекте, попытавшись перейти пути в неположенном месте. «Следует отметить, что данный участок оборудован аншлагами, запрещающими переход железнодорожного полотна в неположенном месте, а неподалеку от места происшествия оборудован надземный пешеходный переход», — рассказал представитель организации Михаил Лыкосов.