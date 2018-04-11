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13:45 (мск), источник: VN.ru

Смерть мужчины под электричкой прокомментировали в РЖД

Болтающий по телефону мужчина пересекал железнодорожные пути в Новосибирске и не заметил электропоезд. Тяжелый состав попытался экстренно затормозить, но безуспешно. Пешеход грубо нарушил правила, утверждают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Несчастный случай произошел 11 апреля в 13.55 в районе остановочной платформы «Инструментальная» в Новосибирске. По словам очевидцев, мужчина с натянутым капюшоном разговаривал по телефону. Во время пересечения путей он не заметил электропоезд, несмотря на сигналы машиниста, сообщает «АСТ-54».

Электричка применила экстренное торможение, но это тоже не помогло. Кабина поезда сбила пешехода, и его тело было извлечено из-под второго вагона. От полученных травм пострадавший скончался.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, мужчина грубо нарушил правила нахождения на железнодорожном объекте, попытавшись перейти пути в неположенном месте. «Следует отметить, что данный участок оборудован аншлагами, запрещающими переход железнодорожного полотна в неположенном месте, а неподалеку от места происшествия оборудован надземный пешеходный переход», — рассказал представитель организации Михаил Лыкосов.

В июне прошлого года на улице Петухова трамвай № 18 сбил девушку, которая переходила пути в наушниках и не слышала сигналов машиниста. Вагон начал тормозить, но сразу остановиться не смог и наехал на девушку.

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