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13:39 (мск), источник: РИА Крым

Лобовое ДТП при обгоне в Крыму: семь человек в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Крыму произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 2101 и Renault Kangoo, пострадали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на трассе Победное-Славянское в среду утром.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2101, двигаясь из Славянского в Победное, в условиях недостаточной видимости (туман), при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем Renault, который двигался навстречу», — рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным пострадало семь человек — водитель и четыре пассажира «Жигулей», а также водитель и пассажир иномарки.

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