Показания Михаила Юревича огласили в суде по делу Цыбко

В Челябинском областном суде продолжилось рассмотрение апелляции Константина Цыбко на приговор горсуда Озёрска.

Напомним, экс-сенатор был приговорен к девяти годам колонии за получение взятки. Его обвинили в получении вознаграждения за продвижение кандидатуры тогда еще мэра Озёрска Евгения Тарасова на пост главы Магнитогорска.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, сегодня в ходе заседания суд приобщил к материалам дела и исследовал письменные объяснения Михаила Юревича, который до 2014 года был губернатором Челябинской области, но в настоящее время скрывается за границей от уголовного преследования по подозрению в получении крупных взяток.

Документ, представленный в суд, содержит ответы Юревича на 15 поставленных адвокатом вопросов, в том числе поясняет, что «незадолго до назначения Тарасова его фамилию Юревичу называла Эмма Салимова, просила взять того в команду, поскольку он хороший человек».

Также экс-губернатор заявил, что Цыбко не предлагал ему кандидатуру Тарасова на должность главы Озёрска и не обсуждал какие-либо иные назначения.

Михаил Юревич заявил, что не обсуждал с Цыбко вопросы, связанные с генеральным директором компании «Магнитострой» Олегом Лакницким, да и последний не просил поддержки своего строительного бизнеса.

При этом экс-губернатор подтвердил факт своего и Цыбко присутствия на даче Галеева в 2011 году, они весь день провели вместе. Юревич также подтвердил, что Цыбко говорил ему о продаже своей квартиры в Москве, но получил отказ. Бывший сенатор презентовал свою недвижимость также Лакницкому и Юсупову, и последний квартиру-таки купил.

«Исследовав пояснения, суд отказал защите в возобновлении судебного следствия, поскольку данный документ не является доказательством по делу и основанием для возобновления судебного следствия. В приобщении сведений о телефонных переговорах Цыбко к материалам дела суд также отказал», — рассказали в пресс-службе областного суда. Константин Цыбко начал выступление в репликах. В заседании вскоре объявили перерыв до 16 апреля.