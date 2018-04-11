В уфимском пригороде Карпово затопило целую улицу новых коттеджей

Эта ситуация, скорее всего, будет повторяться при каждом паводке — частный застройщик построил дома в низменности, где собираются талые воды. Жителям помогают откачкой воды, сотрудники МБУ по благоустройству привлечены к работам по отведению воды, сообщили в Калининской администрации.