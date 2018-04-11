В уфимском пригороде Карпово затопило целую улицу новых коттеджей
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В пригородном поселке Карпово Калининского района Уфы вновь затопило придомовые территории коттеджей на улице Межевой и переулке Знатном.
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