Точные причины аварийного отключения электричества в Березниках еще не установлены

По данным МЧС, в два часа ночи по местному времени в городе Березники произошло аварийное отключение электроэнергии. Устранение аварии продолжалось более трех часов и завершилось в начале шестого утра.



Электрические сети Березников обслуживают ООО «Объединенные региональные электрические сети Березники» («ОРЭС-Березники»). В компании сообщили, что до выяснения всех обстоятельств не комментируют ситуацию.



По предварительной информации, причиной ЧП стало повреждение оборудования на подстанции КПД, принадлежащей одной из территориальных сетевых организаций. Источники «Новостей Перми» сообщили, что это — ООО «Энергоэффект», но там, в ответ на вопрос об отключении, выразили мнение, что происшествие, вероятно, не связано с техническими неполадками на их объектах.



В «МРСК Урала» сообщили, что в распределительных сетях города Березники компания не работает, при этом в сетях высокого напряжения 110 кВ технологических нарушений зафиксировано не было.



Пока открыто об ущербе из-за отключения заявили в «Краевой больнице им. академика Вагнера Е. А.» — официально самое крупное лечебно-профилактическое учреждение в Пермском крае начало работу в Березниках лишь недавно. В больничном городке в поликлинике по адресу Ломоносова, 102, где, по заявлению регионального министерства здравоохранения, «в одном стационаре будет полная диагностическая база», от скачка напряжения сгорело больше 60 единиц техники — от телефонов и компьютеров до аппарата УЗИ за три миллиона рублей и лифта. Предположительно, общий ущерб превысил пять миллионов рублей. «Новости Перми» направили запрос в краевой минздрав в связи с этим.