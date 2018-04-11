На судостроительном заводе в Петербурге произошел взрыв

Как стало известно «Фонтанке», днем 11 апреля в сварочном цехе фирмы «Алмаз» на Петровском проспекте Петроградского района произошла разгерметизация газового баллона.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере пять человек, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МЧС Петербурга «Фонтанке» уточнили, что произошел взрыв газового баллона в трюме находящегося на реставрации корабля.

Судостроительная фирма «Алмаз» занимает территорию площадью около 165 тысяч квадратных метров, треть из них заняты производственными цехами. Персонал превышает тысячу человек.