На судостроительном заводе в Петербурге произошел взрыв
Во время сварочных работ на территории судостроительного завода в Петербурге произошел взрыв. Пострадали минимум пять человек.
Во время сварочных работ на территории судостроительного завода в Петербурге произошел взрыв. Пострадали минимум пять человек.
Как стало известно «Фонтанке», днем 11 апреля в сварочном цехе фирмы «Алмаз» на Петровском проспекте Петроградского района произошла разгерметизация газового баллона.
В результате взрыва пострадали по меньшей мере пять человек, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Судостроительная фирма «Алмаз» занимает территорию площадью около 165 тысяч квадратных метров, треть из них заняты производственными цехами. Персонал превышает тысячу человек.
Завод выпускает патрульные и ракетные катера, суда спецназначения, десантные корабли на воздушной подушке.
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