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14:45 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при крушении военного самолета в Алжире выросло до 257‍

КАИР, 11 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число погибших в результате крушения военного самолета на севере Алжира может составить 257, сообщает алжирский телеканал «Ан-Нахар».

Источник: AP 2018

По данным телеканала, на борту упавшего самолета Ил-76 находились 247 военных и десять членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

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Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. У лайнера особенно повреждена передняя часть фюзеляжа. На месте работают 14 пожарных расчетов, порядка 30 машин скорой помощи, 300 спасателей.

Пока не сообщается, есть ли выжившие. Источники на месте крушения сообщают, что был обнаружен один пострадавший, но не из числа пассажиров. Возможно, этот человек находился на земле в момент крушения самолета. Сообщается, что пострадавший находится в критическом состоянии.

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета.

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