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14:53 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске опасная рецидивистка, с ножом напавшая на несовершеннолетнюю, найдена в диване

В Челябинске полицейские обнаружили молодую женщину, подозреваемую в вооруженном разбое, прячущейся в диване. Жертвой челябинки 1981-го года рождения, которую стражи порядка настигли по «горячим следам», стала 17-летняя девушка.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, девятого апреля горожанка напала на юную жертву в подъезде жилого дома по улице Степана Разина в Советском районе и, угрожая пырнуть ножом, забрала у нее сотовый телефон стоимостью около семи тысяч рублей.

Агрессоршу задержали сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции городского управления МВД, которым пострадавшая сообщила приметы подозреваемой. Также девушка показала подъезд, в котором скрылась ее обидчица.

Полицейские установили квартиру, в которой могла находиться нужная им дама. Дверь стражам порядка открыла женщина, заявившая, что находится дома одна. Однако сотрудники полиции все-таки осмотрели жилище и нашли подозреваемую спрятавшейся в диване. Нож был при ней, телефон находился в квартире. Полицейские вернули средство связи его законной владелице.

Подозреваемую доставили в отдел полиции «Советский». Оказалось, что женщина ранее неоднократно судима за совершение имущественных преступлений. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ «Разбой». Ей может грозить до десяти лет лишения свободы. В порядке статьи 91 УПК РФ подозреваемую водворили в изолятор временного содержания.

У полицейских есть основания полагать, что задержанная может быть причастна к совершению аналогичных преступлений на территории как Советского района, так и всего Челябинска.

«Если вы пострадали от действий подозреваемой либо стали свидетелями ее противоправных деяний, сообщите о данных фактах в полицию по месту совершения преступления, а также по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351)265−02−00, 266−14−14 или службы «02», — призывают полицейские.

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