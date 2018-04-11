В Бобровском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за паводка

Источник: РИА "Воронеж"

В Боброве и поселках Дугинка и Лушниковка Бобровского района ввели режим ЧС из-за паводка в среду, 11 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил первый замглавы администрации Бобровского района Александр Дубачев.

Уровень воды на реке Битюг поднялся до рекордной отметки — 578 см утром среды, 11 апреля. В 1979 году максимальный уровень составлял 570 см, сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Бобровского района Алексей Артемьев.

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Спасатели помогали эвакуировать вещи и домашних животный. С утра по реке Битюг курсировал катер МЧС, через громкоговоритель оповещая жителей о возможном подъеме воды, и разъясняя, что делать в случае подтопления.

Глиссер в районе турбаза «Глухомань» растаскивал образовавшие заторы, чтобы воды спокойно проходили. За мостом через Битюг техника начала расширять русло реки, чтобы увеличить ее пропускную способность и отвести воду от домов. К 12:00 вода прибавилась на 10 см и залила проезжую часть улицы Турбина. По прогнозам специалистов, вода будет подниматься до 13—14 апреля .

В зоне подтопления оказались жилые дома на улицах Турбина, Речной, Труда, Пушкина, в поселке Лушниковка — на улице Дорожной.