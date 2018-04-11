В Бобровском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за паводка
Уровень воды в реке Битюг поднялся до рекордной отметки — 578 см.
Уровень воды в реке Битюг поднялся до рекордной отметки — 578 см.
В Боброве и поселках Дугинка и Лушниковка Бобровского района ввели режим ЧС
Уровень воды на реке Битюг поднялся до рекордной отметки — 578 см утром среды, 11 апреля. В 1979 году максимальный уровень составлял 570 см, сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Бобровского района Алексей Артемьев.
Спасатели помогали эвакуировать вещи и домашних животный. С утра по реке Битюг курсировал катер МЧС, через громкоговоритель оповещая жителей о возможном подъеме воды, и разъясняя, что делать в случае подтопления.
Глиссер в районе турбаза «Глухомань» растаскивал образовавшие заторы, чтобы воды спокойно проходили. За мостом через Битюг техника начала расширять русло реки, чтобы увеличить ее пропускную способность и отвести воду от домов. К 12:00 вода прибавилась на 10 см и залила проезжую часть улицы Турбина. По прогнозам специалистов, вода будет подниматься до
В зоне подтопления оказались жилые дома на улицах Турбина, Речной, Труда, Пушкина, в поселке Лушниковка — на улице Дорожной.
Региональное МЧС предупредило об опасном повышении уровня воды в реке Битюг до отметки 534 см во вторник, 10 апреля. Спасатели объявили штормовое предупреждение и порекомендовали жителям провести превентивные мероприятия.
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