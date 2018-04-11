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15:06 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале прокуратура «отобрала» права у 140 водителей, страдающих алкоголизмом и наркоманией

Вредные привычки превратили несколько десятков уральских автомобилистов в пешеходов.

Источник: РИА "Новости"

Свердловская областная прокуратура проверила, как соблюдаются законы в сфере безопасности на дорогах. В ходе контроля сотрудники надзорного ведомства через суд лишили прав 140 водителей. Все они страдают алкогольной или наркотической зависимостью и состоят на учете в больницах.

Чтобы обезопасить других водителей и пешеходов, сотрудники прокуратуры направили в суд административные иски о прекращении действия прав управления транспортными средствами в отношении данных граждан.

— Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес решение о прекращении действия специального права в отношении жителя Екатеринбурга, имеющего диагноз «синдром зависимости вследствие употребления алкоголя». В целом, по итогам прокурорской проверки суд прекращении права управления транспортными средствами в отношении 140 местных жителей и возложил на них обязанность сдать водительские удостоверения в подразделения ГИБДД региона, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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