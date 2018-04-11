На Урале прокуратура «отобрала» права у 140 водителей, страдающих алкоголизмом и наркоманией

Источник: РИА "Новости"

Свердловская областная прокуратура проверила, как соблюдаются законы в сфере безопасности на дорогах. В ходе контроля сотрудники надзорного ведомства через суд лишили прав 140 водителей. Все они страдают алкогольной или наркотической зависимостью и состоят на учете в больницах.

Чтобы обезопасить других водителей и пешеходов, сотрудники прокуратуры направили в суд административные иски о прекращении действия прав управления транспортными средствами в отношении данных граждан.