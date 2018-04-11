На Урале прокуратура «отобрала» права у 140 водителей, страдающих алкоголизмом и наркоманией
Вредные привычки превратили несколько десятков уральских автомобилистов в пешеходов.
Вредные привычки превратили несколько десятков уральских автомобилистов в пешеходов.
Свердловская областная прокуратура проверила, как соблюдаются законы в сфере безопасности на дорогах. В ходе контроля сотрудники надзорного ведомства через суд лишили прав 140 водителей. Все они страдают алкогольной или наркотической зависимостью и состоят на учете в больницах.
Чтобы обезопасить других водителей и пешеходов, сотрудники прокуратуры направили в суд административные иски о прекращении действия прав управления транспортными средствами в отношении данных граждан.
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