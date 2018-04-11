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15:10 (мск), источник: РИА Новости

Уфимцев, планировавших теракты в день выборов президента, взяли под стражу

УФА, 11 апр — РИА Новости. Уфимский суд заключил под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в подготовке террористических актов на избирательных участках в день выборов президента РФ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии.

Источник: РИА Новости

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что 18 марта, в день выборов президента РФ, в рамках контртеррористической операции были выявлены лица, которые готовили теракты на избирательных участках в Башкирии и Ингушетии.

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«В городе Уфе террористические акты готовили двое местных жителей, 1974 и 1995 годов рождения. В отношении них возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и по статье “террористический акт”. Мужчинам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Ведомство отмечает, что силовики провели обыски в квартирах задержанных, где изъяли подготовленные самодельные взрывные устройства и карту Уфы, на которой были обозначены избирательные участки, где планировались теракты.

«Фигуранты дела по мотивам неприятия существующей власти в стране, в целях устрашения и дискредитации органов власти и чтобы сорвать выборы президента России, планировали минировать участки, где было в этот день массовое скопление людей, устраивать там взрывы и поджоги», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что члены праворадикальной группировки имели высокую степень организованности и соблюдали меры конспирации при проведении встреч, придерживались строгой внутренней дисциплины, каждому участнику отводились определенная роль и задачи.

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 Уфимцев, планировавших теракты в день выборов президента, взяли под стражу
Роман Е., февраль 2004, Республика Башкортостан
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