В передвижном цирке в Башкирии воздушная гимнастка ударила ножом дрессировщика собак
В Учалах воздушная гимнастка едва не убила своего мужа — дрессировщика собак. 32-летнюю женщину подозревают в покушении на убийство.
В Учалах воздушная гимнастка едва не убила своего мужа — дрессировщика собак. 32-летнюю женщину подозревают в покушении на убийство.
Как сообщает
Женщина схватила нож и ударила им несколько раз 33-летнего мужчину, затем сообщила о случившемся коллегам. На место происшествия приехали не только полицейские, но и машины «скорой помощи».
Раненого мужчину госпитализировали в местную больницу.
Следком возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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