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15:12 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В передвижном цирке в Башкирии воздушная гимнастка ударила ножом дрессировщика собак

В Учалах воздушная гимнастка едва не убила своего мужа — дрессировщика собак. 32-летнюю женщину подозревают в покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, инцидент произошел 10 апреля. В тот вечер артисты цирка шапито выпивали в жилом вагончике и поссорились на почве ревности.

Женщина схватила нож и ударила им несколько раз 33-летнего мужчину, затем сообщила о случившемся коллегам. На место происшествия приехали не только полицейские, но и машины «скорой помощи».

Раненого мужчину госпитализировали в местную больницу.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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