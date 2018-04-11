В передвижном цирке в Башкирии воздушная гимнастка ударила ножом дрессировщика собак

Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, инцидент произошел 10 апреля. В тот вечер артисты цирка шапито выпивали в жилом вагончике и поссорились на почве ревности.

Женщина схватила нож и ударила им несколько раз 33-летнего мужчину, затем сообщила о случившемся коллегам. На место происшествия приехали не только полицейские, но и машины «скорой помощи».

Раненого мужчину госпитализировали в местную больницу.