Взрыв на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге: пострадали семь человек
По предварительной информации, взрыв на судостроительном заводе «Алмаз» в
По предварительной информации, взрыв на судостроительном заводе «Алмаз» в
Взрыв на судостроительном заводе «Алмаз» в
— Заявка к нам поступила в 13.40, — рассказали «Комсомольской правде в Петербурге» в
Как пояснили в ведомстве, рванул газовый баллон в одном из трюмов корабля, который сейчас находится в цеху на реставрации. По предварительной информации, произошла разгерметизация баллона.
— Не было ни пожара, ни задымления, — уточнили в МЧС. — Только разрыв баллона. Сейчас место происшествия осматривают специалисты.
На месте работают и бригады Скорой помощи. Помощь врачей понадобилась семерым рабочим. По предварительной информации состояние одного из них оценивается как тяжелое.
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