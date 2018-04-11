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14:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Взрыв на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге: пострадали семь человек

По предварительной информации, взрыв на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге случился из-за баллона с газом.

Взрыв на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге, что на Петровском проспекте, 26, прогремел сегодня днем.

— Заявка к нам поступила в 13.40, — рассказали «Комсомольской правде в Петербурге» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. — Расчеты прибыли на место уже спустя восемь минут.

Как пояснили в ведомстве, рванул газовый баллон в одном из трюмов корабля, который сейчас находится в цеху на реставрации. По предварительной информации, произошла разгерметизация баллона.

— Не было ни пожара, ни задымления, — уточнили в МЧС. — Только разрыв баллона. Сейчас место происшествия осматривают специалисты.

На месте работают и бригады Скорой помощи. Помощь врачей понадобилась семерым рабочим. По предварительной информации состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Информация обновляется.

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