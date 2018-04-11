В Омске эвакуировали «Мегу» из-за звонка о минировании

В свою очередь, в «Меге» подтвердили эту информацию. Пояснив, что людей пришлось вывести из-за сообщения о минировании здания.

«В 16:50 в ТРЦ “Мега” поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. Полиция приняла решение эвакуировать людей. Сейчас проводится проверка на предмет угрозы минирования. Как только проверка будет завершена, торговый комплекс возобновит свою работу», — уточнила маркетолог Елена Китова.