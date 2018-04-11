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15:22 (мск), источник: СуперОмск

В Омске эвакуировали «Мегу» из-за звонка о минировании

В среду, 11 апреля в паблике «Аварийный Омск» появились снимки людей, обступивших здание торгово-развлекательного комплекса «Мега». Как сообщил подписчик, посетителей эвакуировали.

В свою очередь, в «Меге» подтвердили эту информацию. Пояснив, что людей пришлось вывести из-за сообщения о минировании здания.

«В 16:50 в ТРЦ “Мега” поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. Полиция приняла решение эвакуировать людей. Сейчас проводится проверка на предмет угрозы минирования. Как только проверка будет завершена, торговый комплекс возобновит свою работу», — уточнила маркетолог Елена Китова.

Отметим, что после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта в Кемерово, унесшем жизни 64 человек, 41 из которых — ребенок, в российских городах начались плановые проверки МЧС торговых центров. Действия спасателей сопровождались учениями с эвакуацией людей.

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