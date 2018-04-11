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15:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На одной из центральных улиц Ростова донские полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков

На одной из центральных улиц Ростова донские полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.

«Полицейскими зафиксировано, что ростовчанин незаконно продал значительное количество N-метилэфедрона. Ранее 41-летний мужчина уже был неоднократно судим — за аналогичное преступление и кражу», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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