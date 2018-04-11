На одной из центральных улиц Ростова донские полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков
На одной из центральных улиц Ростова донские полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.
На одной из центральных улиц Ростова донские полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.
«Полицейскими зафиксировано, что ростовчанин незаконно продал значительное количество
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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