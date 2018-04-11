На одной из центральных улиц Ростова донские полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков

На одной из центральных улиц Ростова донские полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков

На одной из центральных улиц Ростова донские полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.