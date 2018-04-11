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15:48 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи с горы скатился автобус с пассажирами

В Сочи произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель маршрутки № 98 поставил транспорт на ручник и ушел. Ручник не выдержал и автобус с пассажирами покатился с горы. Одна из пассажирок направила руль в сторону забора и автобус врезался в информационный щит.

Источник сообщил Юга.ру, авария произошла в микрорайоне Бытха около 13:00. Пострадавших нет.

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