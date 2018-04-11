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16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Артист, стрелявший в бригаду «скорой» в Челябинске, может избежать колонии

19-летний оперный певец стал палить в медиков ради забавы.

На бригаду врачей напали в конце марта. Кто-то стал стрелять в медиков, прибывших по вызову к жилому дому на северо-западе Челябинска. Они чудом избежали ранений и спрятались в машине «скорой». Несколько пуль попали в крышу авто.

Стрелка быстро нашли и задержали. Им оказался 19-летний парень, который служит оперным певцом в театре. Он заявил, что недавно купил пневматический пистолет и решил из него пострелять «просто так». В тот вечер он был пьяный.

Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия. На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение.

— Поврежденную крышку люка машины скорой помощи оценили в 17 тыс. руб. Обвиняемый погасил материальный ущерб. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Парень полностью признал вину и раскаялся. Поэтому он может рассчитывать на рассмотрение уголовного дела в особом порядке. В таком случае наказание не может превышать 2/3 от максимального срока. А зачастую суд и вовсе назначает лишение свободы условно.

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