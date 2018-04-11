Артист, стрелявший в бригаду «скорой» в Челябинске, может избежать колонии
19-летний оперный певец стал палить в медиков ради забавы.
19-летний оперный певец стал палить в медиков ради забавы.
На бригаду врачей напали в конце марта.
Стрелка быстро нашли и задержали. Им оказался 19-летний парень, который служит оперным певцом в театре. Он заявил, что недавно купил пневматический пистолет и решил из него пострелять «просто так». В тот вечер он был пьяный.
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Парень полностью признал вину и раскаялся. Поэтому он может рассчитывать на рассмотрение уголовного дела в особом порядке. В таком случае наказание не может превышать 2/3 от максимального срока. А зачастую суд и вовсе назначает лишение свободы условно.
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