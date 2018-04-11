Пострадавшая в ДТП воронежская семья отсудила у водителя 800 тыс рублей
Суд взыскал с виновника компенсацию морального вреда.
Суд взыскал с виновника компенсацию морального вреда.
Советский райсуд Воронежа взыскал компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в ДТП семьи на общую сумму 800 тыс. рублей, сообщила
ДТП произошло в декабре 2015 года. Суд установил, что водитель автомобиля Mazda 6 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На улице Нижнедевицкой в Воронеже он нарушил правила дорожного движения и столкнулся сначала с автомобилем Chevrolet, а затем с Audi 100. В результате ДТП тяжелые травмы получили пассажиры и водитель последнего автомобиля.
Водителя иномарки признали виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.