Пострадавшая в ДТП воронежская семья отсудила у водителя 800 тыс рублей

Советский райсуд Воронежа взыскал компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в ДТП семьи на общую сумму 800 тыс. рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 11 апреля. Семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, попала в аварию по вине пьяного водителя.

ДТП произошло в декабре 2015 года. Суд установил, что водитель автомобиля Mazda 6 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На улице Нижнедевицкой в Воронеже он нарушил правила дорожного движения и столкнулся сначала с автомобилем Chevrolet, а затем с Audi 100. В результате ДТП тяжелые травмы получили пассажиры и водитель последнего автомобиля.