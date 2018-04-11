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16:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пострадавшая в ДТП воронежская семья отсудила у водителя 800 тыс рублей

Суд взыскал с виновника компенсацию морального вреда.

Советский райсуд Воронежа взыскал компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в ДТП семьи на общую сумму 800 тыс. рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 11 апреля. Семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, попала в аварию по вине пьяного водителя.

ДТП произошло в декабре 2015 года. Суд установил, что водитель автомобиля Mazda 6 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На улице Нижнедевицкой в Воронеже он нарушил правила дорожного движения и столкнулся сначала с автомобилем Chevrolet, а затем с Audi 100. В результате ДТП тяжелые травмы получили пассажиры и водитель последнего автомобиля.

Водителя иномарки признали виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили права управления автомобилем на 2 года.

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