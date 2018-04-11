В Перми грабитель, вооруженный ножом, ворвался в офис МФО
Полиция разыскивает очевидцев дерзкого преступления.
Полиция разыскивает очевидцев дерзкого преступления.
18 марта в Индустриальном районе Перми произошло преступление. Неизвестный в медицинской маске ворвался в павильон микрофинансовой организации, расположенной на улице Мира.
— Он достал из рюкзака нож и, угрожая сотруднице, потребовал деньги, — сообщили в
Полицейские предоставили видео, на котором видно, что злоумышленник был одет в темный спортивный костюм, на руках у него были белые перчатки, а за спиной — рюкзак.
Когда грабитель зашел в павильон, он достал из рюкзака белый пакет из продуктового магазина, надеясь наполнить его деньгами. Но в сейфе оказалось четыре тысячи рублей.
Если вам
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