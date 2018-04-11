В Перми грабитель, вооруженный ножом, ворвался в офис МФО

Источник: Комсомольская правда

18 марта в Индустриальном районе Перми произошло преступление. Неизвестный в медицинской маске ворвался в павильон микрофинансовой организации, расположенной на улице Мира.

— Он достал из рюкзака нож и, угрожая сотруднице, потребовал деньги, — сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю. — Грабитель похитил из сейфа 4 тысячи рублей и скрылся.

Полицейские предоставили видео, на котором видно, что злоумышленник был одет в темный спортивный костюм, на руках у него были белые перчатки, а за спиной — рюкзак.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jRQRvchQy7I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда грабитель зашел в павильон, он достал из рюкзака белый пакет из продуктового магазина, надеясь наполнить его деньгами. Но в сейфе оказалось четыре тысячи рублей.