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16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми грабитель, вооруженный ножом, ворвался в офис МФО

Полиция разыскивает очевидцев дерзкого преступления.

Источник: Комсомольская правда

18 марта в Индустриальном районе Перми произошло преступление. Неизвестный в медицинской маске ворвался в павильон микрофинансовой организации, расположенной на улице Мира.

— Он достал из рюкзака нож и, угрожая сотруднице, потребовал деньги, — сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю. — Грабитель похитил из сейфа 4 тысячи рублей и скрылся.

Полицейские предоставили видео, на котором видно, что злоумышленник был одет в темный спортивный костюм, на руках у него были белые перчатки, а за спиной — рюкзак.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда грабитель зашел в павильон, он достал из рюкзака белый пакет из продуктового магазина, надеясь наполнить его деньгами. Но в сейфе оказалось четыре тысячи рублей.

Если вам что-то известно об этом человеке или вы стали очевидцем преступления, звоните по телефону: 8 (342) 218−80−76.

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