В Челябинске за взятки будут судить экс-полицейского

В 2016—2017 годах обвиняемый за взятки от граждан в сумме 40 тыс. рублей составил официальные документы, содержащие ложные сведения о двух фактах ДТП, что являлось основанием для получения страховых выплат, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.