В Челябинске за взятки будут судить экс-полицейского
В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС Сергея Короткова, который обвиняется в получении взяток и служебном подлоге.
В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС Сергея Короткова, который обвиняется в получении взяток и служебном подлоге.
В 2016—2017 годах обвиняемый за взятки от граждан в сумме 40 тыс. рублей составил официальные документы, содержащие ложные сведения о двух фактах ДТП, что являлось основанием для получения страховых выплат, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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