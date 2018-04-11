Подозреваемых в двойном убийстве в Молдове объявят в международный розыск

Источник: Комсомольская правда

Напомним, инцидент произошел на Пасху: в лесу нашли тела двух подростков, которых убили их приятели. Было начато уголовное расследование и выявлены подозреваемые. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы.

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Стали известны новые детали произошедшего. Убийство произошло 3 апреля. Погибшие выпивали вместе с подозреваемыми в доме дедушки одного из них. Вскоре произошел конфликт, переросший в насилие. Жертвы были избиты до смерти. На трупах были обнаружены и другие травмы. 20-летние подозреваемые закопали тела подростков в возрасте 15 и 17 лет в лесу недалеко от села Четирень. После того, как подозреваемые убили подростков, они бежали в Россию, сообщает crimemoldova.com.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Прокуроры уже подготовили запрос на выдачу ордеров на арест, а суд должен принять решение о применении превентивной меры во второй половине дня в среду, 11 апреля, или в четверг, 12 апреля.

«Мы собрали все доказательства, необходимые для применения меры пресечения в виде ареста. После выдачи ордеров обоих подозреваемых немедленно объявят в международный розыск. Мы будем работать с российскими правоохранителями, чтобы найти и задержать подозреваемых, которых экстрадируют в Молдову», — рассказал глава прокуратуры Унгенского района Эдуард Флоря.