Пропавшую алматинскую школьницу нашли в торговом доме
Пропавшую 15-летнюю школьницу Арайлым Жуматаеву нашли в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на городской ДВД.
Пропавшую 15-летнюю школьницу Арайлым Жуматаеву нашли в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на городской ДВД.
«Несколько минут назад сотрудниками криминальной полиции Бостандыкского района девочка была найдена в одном из торговых домов Алматы. В настоящий момент она доставляется в один из отделов при УВД Бостандыкского района, куда будут приглашены ее родственники. Девочка цела и невредима. Причина пропажи выясняется», — сообщили в
Ранее родственники сообщали, что Арайлым Жуматаева пропала 7 апреля 2018 года. По их информации, в последний раз ее видели в районе улиц Жандосова и Гагарина, девочка планировала прогуляться и вернуться домой.
«С родными она не ссорилась, поэтому причин для ухода не было. Это очень спокойный и добрый человек», — сообщили родные.
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