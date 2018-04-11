Пропавшую алматинскую школьницу нашли в торговом доме

Источник: Tengrinews

«Несколько минут назад сотрудниками криминальной полиции Бостандыкского района девочка была найдена в одном из торговых домов Алматы. В настоящий момент она доставляется в один из отделов при УВД Бостандыкского района, куда будут приглашены ее родственники. Девочка цела и невредима. Причина пропажи выясняется», — сообщили в пресс-службе.

Ранее родственники сообщали, что Арайлым Жуматаева пропала 7 апреля 2018 года. По их информации, в последний раз ее видели в районе улиц Жандосова и Гагарина, девочка планировала прогуляться и вернуться домой.