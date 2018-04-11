В Воронеже строительные блоки высыпались из фуры на проезжую часть
Обошлось без пострадавших. Фура рассыпала строительные блоки на проезжую часть у остановки «Нижняя» на Ленинском проспекте около 15:10 среды, 11 апреля. К счастью, в этот момент позади грузовика машин не было.
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