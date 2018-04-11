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17:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже строительные блоки высыпались из фуры на проезжую часть

Обошлось без пострадавших. Фура рассыпала строительные блоки на проезжую часть у остановки «Нижняя» на Ленинском проспекте около 15:10 среды, 11 апреля. К счастью, в этот момент позади грузовика машин не было.

Обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, стройматериалы «просто упали», хотя вероятно, что водитель резко затормозил. По снимку видно, что не выдержало крепление, державшее блоки. Инцидент произошёл в разгар рабочего дня, поэтому сильно движение на Ленинском проспекте не затруднил.

Екатерина Трещикова.

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