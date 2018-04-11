Автобус сбил беременную женщину на пешеходном переходе в Актобе

Источник: Zakon.kz

ДТП произошло 11 апреля в 13.00 на пешеходном переходе по улице Абылхаир хана, сообщает корреспондент Bnews.kz.

Около остановки «Скулкина» беременная женщина переходила дорогу. В это время её сбил автобус № 8, который, по словам очевидцев, мчался на скорости и не смог вовремя притормозить.

В результате наезда молодая женщина упала на дорогу. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.