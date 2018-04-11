Автобус сбил беременную женщину на пешеходном переходе в Актобе
Маршрутный автобус сбил беременную женщину.
Маршрутный автобус сбил беременную женщину.
ДТП произошло 11 апреля в 13.00 на пешеходном переходе по улице Абылхаир хана, сообщает корреспондент Bnews.kz.
Около остановки «Скулкина» беременная женщина переходила дорогу. В это время её сбил автобус № 8, который, по словам очевидцев, мчался на скорости и не смог вовремя притормозить.
В результате наезда молодая женщина упала на дорогу. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
«Пострадавшая получила ушибы. Здесь врачи оказали ей помощь. Но так как женщина была на большом сроке беременности — 33 недели, мы направили её в родильное отделение областной больницы. Гинеколог также осмотрел женщину. Ребёнку опасность не угрожает», — сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Арыстан Рахимжан.
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