Ранивший трех милиционеров житель Мозыря приговорен к 18 годам
11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Мозыря, который в апреле 2017 года при задержании ранил сотрудников ОМОНа и ГУБОПиК, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
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