На стройке станции «Беговая» в Санкт-Петербурге тяжело пострадал рабочий
Следственный комитет сообщает, что на мужчину упал строительный мусор.
Следственный комитет сообщает, что на мужчину упал строительный мусор.
Сегодня утром на строительной площадке станции метро «Беговая» сегодня произошел несчастный случай. По предварительным данным, на одного из рабочих упал строительный мусор. Об этом сегодня, 11 апреля, заявили в ГСУ Следственного комитета РФ по
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Подробности о произошедшем и информацию о состоянии здоровья рабочего пока не сообщили ни в Следственном комитете, ни в Метрострое.
— В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием сотрудников государственной инспекции труда, — говорят в Следственном комитете, — Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что станцию метро «Беговая» должны открыть 29 апреля, а сегодня она была подключена к электричеству по постоянной схеме.
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