На стройке станции «Беговая» в Санкт-Петербурге тяжело пострадал рабочий

Сегодня утром на строительной площадке станции метро «Беговая» сегодня произошел несчастный случай. По предварительным данным, на одного из рабочих упал строительный мусор. Об этом сегодня, 11 апреля, заявили в ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Подробности о произошедшем и информацию о состоянии здоровья рабочего пока не сообщили ни в Следственном комитете, ни в Метрострое.

— В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием сотрудников государственной инспекции труда, — говорят в Следственном комитете, — Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.