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17:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Две девушки осуждены за убийство иностранца в Павлодаре

Одна из подсудимых рассказала, что обратилась к помощи подруги после угроз парня убить ее семью.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам оглашен приговор двум жительницам Павлодара, обвиняемым в убийстве гражданина Германии.

Судья Кудабай Султанбеков зачитал приговор, по которому участницы тяжкого преступления обвинялись по двум статьям УК РК — 99 части 2 пунктам 5, 7 (Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору) и 188 части 3 (Кража, совершенная в крупном размере). Путем частичного сложения статей обвиняемые получили по 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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Кроме того, в пользу потерпевшей с обеих осужденных решено взыскать в солидарном порядке материальный ущерб на сумму более двух миллионов тенге. Моральный вред — с каждой — по 2,5 миллиона тенге. А также в пользу государства за проведение экспертиз — 630 930 тенге.

После оглашения приговора судья объяснил принятое решение. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку в ходе него оглашались подробности личной жизни обвиняемых.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. Тело 25-летнего иностранца с признаками насильственной смерти обнаружили на балконе квартиры в Усольском микрорайоне, которую он недавно снял.

Полицейским по горячим следам удалось задержать двух 19-летних девушек, подозреваемых в совершении убийства. Одна из них — уроженка Успенского района, училась на втором курсе медицинского колледжа, вторая — родом из Иртышского района, работала официанткой в одном из местных ресторанов.

По версии следствия, первая из них познакомилась с убитым парнем, когда училась в седьмом классе Успенской школы. Он жил с родителями в Павлодаре и учился в художественном колледже. Окончив его, уехал к родственникам в Германию, но молодые люди часто созванивались друг с другом, парень несколько раз бывал в Павлодаре.

Приехав в этот раз, он, по словам подозреваемой, стал приставать к ней, требовать близости, в противном случае якобы угрожал убийством ее родных. Она рассказала все своей подруге, и девушки решили напугать парня: пришли к нему, взяв с собой медицинские перчатки, медицинскую маску и два столовых ножа.

Произошла ссора, которая переросла в драку — девушки применили ножи. Покалеченный парень выбежал на балкон и начал звать на помощь, в этот момент одна из нападавших перерезала ему горло.

Девушек задержали через три дня. Обе признались в содеянном. Оглашенный приговор не вступил в законную силу — у осужденных есть 15 суток для его обжалования.

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