Осужденный профессор Саят Ибраев выйдет на свободу раньше срока

«Апелляционная коллегия суда Восточно-Казахстанской области пересмотрела наше ходатайство об условно-досрочном освобождении и отменила решение суда города Семей, который 15 февраля 2018 года отказал нам в удовлетворении», — сообщил Куспан.

По словам адвоката, Саят Ибраев отсидел две трети своего срока — семь лет. В 2011 году он был приговорен к 12 годам лишения свободы по таким статьям, как незаконное лишение свободы, участие в ОПГ, экстремизм. В 2014 году срок его заключения был снижен до 11 лет.