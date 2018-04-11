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17:17 (мск), источник: Tengrinews

Осужденный профессор Саят Ибраев выйдет на свободу раньше срока

Доктора технических наук, профессора Саята Ибраева освободят из колонии по УДО. Об этом Tengrinews.kz сообщил его адвокат Абзал Куспан.

Источник: Tengrinews

«Апелляционная коллегия суда Восточно-Казахстанской области пересмотрела наше ходатайство об условно-досрочном освобождении и отменила решение суда города Семей, который 15 февраля 2018 года отказал нам в удовлетворении», — сообщил Куспан.

По словам адвоката, Саят Ибраев отсидел две трети своего срока — семь лет. В 2011 году он был приговорен к 12 годам лишения свободы по таким статьям, как незаконное лишение свободы, участие в ОПГ, экстремизм. В 2014 году срок его заключения был снижен до 11 лет.

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