Осужденный профессор Саят Ибраев выйдет на свободу раньше срока
Доктора технических наук, профессора Саята Ибраева освободят из колонии по УДО. Об этом Tengrinews.kz сообщил его адвокат Абзал Куспан.
Доктора технических наук, профессора Саята Ибраева освободят из колонии по УДО. Об этом Tengrinews.kz сообщил его адвокат Абзал Куспан.
«Апелляционная коллегия суда
По словам адвоката, Саят Ибраев отсидел две трети своего срока — семь лет. В 2011 году он был приговорен к 12 годам лишения свободы по таким статьям, как незаконное лишение свободы, участие в ОПГ, экстремизм. В 2014 году срок его заключения был снижен до 11 лет.
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