Полиция Кубани проводит проверку по факту нападения на «Ревизорро» в сочинском «Бридж Резорт»
Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань.
Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань.
Пострадал
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— В настоящее время по указанным обстоятельствам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Добавим, что неприятный инцидент произошел в тот период, когда в Сочи активно готовятся к приему участников о гостей ЧМ-2018, проверяется туристическая инфраструктура
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