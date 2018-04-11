Полиция Кубани проводит проверку по факту нападения на «Ревизорро» в сочинском «Бридж Резорт»

Пострадал шеф-редактор и звукорежиссер программы. Ведущая Настасья Самбурская не пострадала. Было повреждено оборудование и материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью ООО «Телекомпания Пятница».



В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Новой Кубани» сообщили, что материал по факту случившегося был зарегистрирован:

— В настоящее время по указанным обстоятельствам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.