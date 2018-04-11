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18:04 (мск), источник: Новая Кубань

Полиция Кубани проводит проверку по факту нападения на «Ревизорро» в сочинском «Бридж Резорт»

Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань. PR-менеджер ООО «Телекомпания Пятница» Ольга Зарецкая ранее сообщила «Новой Кубани», что 8 апреля на территории гостиничного комплекса «Бридж Резорт» в Сочи неизвестный мужчина набросился на съемочную бригаду проекта «Ревизорро».

Пострадал шеф-редактор и звукорежиссер программы. Ведущая Настасья Самбурская не пострадала. Было повреждено оборудование и материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью ООО «Телекомпания Пятница».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Новой Кубани» сообщили, что материал по факту случившегося был зарегистрирован:

— В настоящее время по указанным обстоятельствам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Добавим, что неприятный инцидент произошел в тот период, когда в Сочи активно готовятся к приему участников о гостей ЧМ-2018, проверяется туристическая инфраструктура и т. д.

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