СК завел дело после взрыва газа на судостроительном заводе в Петербурге
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после взрыва газа на петербургском судостроительном заводе «Алмаз», где погиб человек, сообщается в
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