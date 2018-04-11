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17:53 (мск), источник: Newsroom24.ru

Низководный автомобильный мост через Линду затоплен на Бору

Информация о затоплении поступила 11 апреля.

Низководный автомобильный мост через Линду затоплен на Бору. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Мост расположен на дороге Линда — Быково в 1 км от деревни Остреево. Уровень воды над полотном моста — 5 см. Мост затапливается ежегодно. Подтопления в населенном пункте нет. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Организована лодочная переправа.

К деревням Доенки и Быково ведет объездная дорога Тарасиха — Быково протяженностью 15 км.

На месте ситуацию контролирует МЧС.

Ранее сообщалось о том, что низководный мост затоплен в Дивеевском районе.

Фото МЧС

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