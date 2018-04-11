Низководный автомобильный мост через Линду затоплен на Бору. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.



Мост расположен на дороге Линда — Быково в 1 км от деревни Остреево. Уровень воды над полотном моста — 5 см. Мост затапливается ежегодно. Подтопления в населенном пункте нет. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Организована лодочная переправа.



К деревням Доенки и Быково ведет объездная дорога Тарасиха — Быково протяженностью 15 км.



На месте ситуацию контролирует МЧС.



Ранее сообщалось о том, что низководный мост затоплен в Дивеевском районе.



Фото МЧС