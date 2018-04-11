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18:02 (мск), источник: Nur.kz

Астанчанин угнал Toyota Land Cruiser и въехал в здание

Жителя Астаны признали виновным и приговорили к 5 годам тюрьмы за угон транспортного средства, передает NUR.KZ со ссылкой на районный суд № 2 Алматинского района города Астаны.

Источник: Nur.kz

Астанчанин, находясь в нетрезвом состоянии, совершил угон транспортного средства марки «Toyota Land Cruiser 200». Мужчина не справился с управлением, в результате чего влетел в здание.

Алматинский районный суд № 2 города Астаны приговорил правонарушителя к 5 годам тюрьмы.

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