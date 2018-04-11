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18:42 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Водителя, разбившего 12 припаркованных машин в Мурино, ищет полиция

В Мурино ночные гонки по дворам закончились порчей припаркованных машин. А одна из иномарок в буквальном смысле оседлала другую.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Как это случилось, местные жители сами до сих пор гадают. Люди делятся фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. По одной из версий, по шоссе Лаврики и по прилегающим улицам ночью гоняла на приличной скорости серая спортивная машина. Ущерб от этого сомнительного развлечения — 12 автомобилей.

Некоторые говорят, что виновник разгрома сбежал, оставив свое транспортное средство, которое лишилось одного колеса. Брошенную машину увезли на штрафстоянку, а гонщика сейчас ищет полиция.

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