Водителя, разбившего 12 припаркованных машин в Мурино, ищет полиция

Как это случилось, местные жители сами до сих пор гадают. Люди делятся фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. По одной из версий, по шоссе Лаврики и по прилегающим улицам ночью гоняла на приличной скорости серая спортивная машина. Ущерб от этого сомнительного развлечения — 12 автомобилей.