Трое погибли и трое ранены в ДТП в Навашинском районе
В столкновении участвовали автомобили «Шевроле» и «Лада Приора».
В столкновении участвовали автомобили «Шевроле» и «Лада Приора».
Три человека погибли и еще трое ранены в результате
Как рассказал агентству новостей Newsroom24 руководитель отдела пропаганды регионального УГИБДД Игорь Михайлушкин, смертельная автоавария случилась на третьем километре подъездной дороги к райцентру Навашино от автодороги Нижний Новгород — Касимов.
Водитель автомобиля Шевроле выехал на «встречку», где столкнулся с «Ладой Приорой».
В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства ДТП,
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