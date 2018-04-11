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18:56 (мск), источник: Newsroom24.ru

Трое погибли и трое ранены в ДТП в Навашинском районе

В столкновении участвовали автомобили «Шевроле» и «Лада Приора».

Три человека погибли и еще трое ранены в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 апреля, в среду, около пяти часов дня в Навашинском районе.

Как рассказал агентству новостей Newsroom24 руководитель отдела пропаганды регионального УГИБДД Игорь Михайлушкин, смертельная автоавария случилась на третьем километре подъездной дороги к райцентру Навашино от автодороги Нижний Новгород — Касимов.

Водитель автомобиля Шевроле выехал на «встречку», где столкнулся с «Ладой Приорой».

В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства ДТП,

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