Трое погибли и трое ранены в ДТП в Навашинском районе

Три человека погибли и еще трое ранены в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 апреля, в среду, около пяти часов дня в Навашинском районе.



Как рассказал агентству новостей Newsroom24 руководитель отдела пропаганды регионального УГИБДД Игорь Михайлушкин, смертельная автоавария случилась на третьем километре подъездной дороги к райцентру Навашино от автодороги Нижний Новгород — Касимов.



Водитель автомобиля Шевроле выехал на «встречку», где столкнулся с «Ладой Приорой».



В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства ДТП,