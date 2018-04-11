В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами
По данным Минобороны, три корреспондента получили ранения.
По данным Минобороны, три корреспондента получили ранения.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Автобус с российскими журналистами обстрелян в Сирии неизвестными лицами, три корреспондента получили ранения. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
«11 апреля около 18:20 мск автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия», — сообщили в ведомстве.
«Всем журналистам врачами российского Центра по примирению на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — уточнили в Минобороны.
Сейчас пострадавших журналистов эвакуируют в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения.
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