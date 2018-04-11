В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Автобус с российскими журналистами обстрелян в Сирии неизвестными лицами, три корреспондента получили ранения. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

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«11 апреля около 18:20 мск автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал «Россия 1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили легкие ранения ног.

«Всем журналистам врачами российского Центра по примирению на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — уточнили в Минобороны.