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19:37 (мск), источник: ТАСС

В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами

По данным Минобороны, три корреспондента получили ранения.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Автобус с российскими журналистами обстрелян в Сирии неизвестными лицами, три корреспондента получили ранения. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

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«11 апреля около 18:20 мск автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал «Россия 1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили легкие ранения ног.

«Всем журналистам врачами российского Центра по примирению на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — уточнили в Минобороны.

Сейчас пострадавших журналистов эвакуируют в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения.

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