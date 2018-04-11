Отца виновника резонансного ДТП судят в Шымкенте

Ерехану Сулейменову инкриминируют статьи 194 часть 4 пункт 2 «Вымогательство в особо крупном размере», 177 часть 4 пункт «б» (редакции 1997 года) «Мошенничество в особо крупном размере» и 28 часть 4 «Подстрекательство в даче взятки». 11 апреля состоялось главное судебное заседание, где защита подсудимого заявила отвод судье, однако ходатайство было отклонено. Дело рассматривает судья специализированного межрайонного суда ЮКО Самиддин Темиралиев.

Исмаил Сулеймен «прославился» на всю страну, когда в августе 2016 года, будучи за рулем кабриолета, сбил группу рабочих (одного из них насмерть) на проезжей части в центре Шымкента и вышел на свободу по амнистии. История вызвала общественный резонанс.