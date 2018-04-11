Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алжире

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы на севере Алжира.

Самолет Вооруженных сил Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик в провинции Блида на севере страны. Крушение произошло через несколько минут после взлета. По предварительным данным, число жертв катастрофы составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа.

«В Республике Беларусь с большой печалью восприняли сообщение о гибели военнослужащих в результате крушения самолета, это тяжелая утрата для вашей страны», — говорится в телеграмме Лукашенко, направленной президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике.

После катастрофы руководству Алжира, близким и родным погибших со всего мира приходят телеграммы, в которых руководители стран и международных организаций выражают соболезнования.

Власти страны объявили трехдневный общенациональный траур по жертвам разбившегося самолета.