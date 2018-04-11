Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алжире
Власти Алжира объявили трехдневный общенациональный траур по жертвам разбившегося самолета.
Власти Алжира объявили трехдневный общенациональный траур по жертвам разбившегося самолета.
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы на севере Алжира.
Самолет Вооруженных сил Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик в провинции Блида на севере страны. Крушение произошло через несколько минут после взлета. По предварительным данным, число жертв катастрофы составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа.
«В Республике Беларусь с большой печалью восприняли сообщение о гибели военнослужащих в результате крушения самолета, это тяжелая утрата для вашей страны», — говорится в телеграмме Лукашенко, направленной президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике.
После катастрофы руководству Алжира, близким и родным погибших со всего мира приходят телеграммы, в которых руководители стран и международных организаций выражают соболезнования.
Власти страны объявили трехдневный общенациональный траур по жертвам разбившегося самолета.
Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения воздушного средства. Сейчас тела погибших доставляют в ближайшую больницу для проведения процедуры опознания.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.