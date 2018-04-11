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22:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Страшная авария в Молдове: Мотоциклист «летел» по трассе — погиб он, пассажирка и пенсионер, который просто шел по тротуару

В пригороде Бельц, в селе Реуцел, произошло страшное ДТП. Мотоциклист влетел в автобусную остановку, после чего столкнулся с машиной. По некоторым данным, погибли три человека, еще трое пострадали.

Мотоциклом управлял 26-летний молодой человек. По словам очевидцев, он «летел по трассе». У него был пассажир — 19-летняя девушка. Они погибли на месте. Погиб также 77-летний мужчина, который был у дороги. Он шел с кладбища по тротуару…

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