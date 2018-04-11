Страшная авария в Молдове: Мотоциклист «летел» по трассе — погиб он, пассажирка и пенсионер, который просто шел по тротуару

Мотоциклом управлял 26-летний молодой человек. По словам очевидцев, он «летел по трассе». У него был пассажир — 19-летняя девушка. Они погибли на месте. Погиб также 77-летний мужчина, который был у дороги. Он шел с кладбища по тротуару…