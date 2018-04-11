Страшная авария в Молдове: Мотоциклист «летел» по трассе — погиб он, пассажирка и пенсионер, который просто шел по тротуару
В пригороде Бельц, в селе Реуцел, произошло страшное ДТП. Мотоциклист влетел в автобусную остановку, после чего столкнулся с машиной. По некоторым данным, погибли три человека, еще трое пострадали.
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