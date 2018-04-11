Юлия Скрипаль попросила сестру не приезжать к ней и отказалась от помощи посольства РФ

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«Я благодарю Викторию за ее заботу о нас, но прошу не приезжать ко мне и не пытаться связаться со мной в настоящий момент», — говорится в заявлении. «Ее (Виктории Скрипаль- ИФ) заявления и утверждения не совпадают с моими и моего отца», — считает Юлия Скрипаль.

Она также отказалась от помощи российского посольства. «Мне сообщили, что в моем распоряжении находятся услуги специальных представителей посольства России, которые любезно предложили мне свою помощь в любых вопросах», — говорится в заявлении.

«На данный момент я не желаю пользоваться их услугами, но если я передумаю, я знаю, как к ним обратиться».

Скрипаль также отказалась от общения с журналистами, попросив с пониманием отнестись к тяжелой ситуации, в которой она оказалась. «Самое главное то, что сейчас я нахожусь в безопасности и чувствую себя все лучше. Однако я пока недостаточно сильна для того, чтобы дать полное интервью прессе, но надеюсь, что однажды это произойдет. До того момента я хотела бы подчеркнуть, что никто не говорит за меня или моего отца, только мы сами», — отмечается в заявлении.

«Я оставила отца под присмотром (врачей — ИФ), и он все еще серьезно болен. И я тоже все еще страдаю от эффекта нервно-паралитического вещества, использованного против нас», — отметила Скрипаль. Также, согласно заявлению, у Скрипаль есть доступ к «друзьям и семье».

Она добавила, что к ней приставлены «тренированные офицеры», которые держат ее в курсе расследования дела о нападении на нее и на ее отца.

Накануне в Лондоне сообщили, что Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в безопасное место. В среду газета Sun со ссылкой на источники написала, что женщина доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз.