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11 апреля, источник: Sputniknews.kz

Голова разбита, грудь истыкана ножом: девушку убили в Уральске из-за ребенка

Свекр погибшей пришел в полицию с повинной и объяснил убийство нежеланием отдавать девушке своего внука.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Акерке Козыкешова из Семея была жестоко зарезана в Уральске при попытке забрать своего двухлетнего сына. В убийстве девушки подозревают мужа и свекра Акерке.

Тело убитой передали родственникам, которые прилетели в Уральск.

«Когда мы увидели Акерке в морге — не узнали ее. У нее нет лица — оно все разбито, голова тоже разбита, тело в синяках, грудь истыкана ножом. Судмедэксперт сказал нам, что у нашей Ерке сломаны все ребра», — рассказал изданию «Уральская неделя» родственник убитой.

По словам родных погибшей, в октябре 2017 года Акерке уже попадала в больницу с ножевыми ранениями левого предплечья. Сотрудники полиции составили рапорт, поскольку девушка призналась, что травмы ей нанес муж. Но позже отказалась от своих слов и объяснила полицейским, что сама порезалась. Дело закрыли.

Супруги расстались, и в феврале 2018 года девушка с сыном уехала в Семей. Позже муж приехал к Акерке и выкрал сына.

Чтобы забрать ребенка у супруга, 6 апреля Акерке Казыкешова приехала в Уральск и остановилась в хостеле. В последний раз она связывалась с родственниками 8 апреля.

«Два дня она звонила мужу, и 8 апреля он пообещал ей, что привезет сына на квартиру, и они поговорят. В два часа дня Ерке вышла из хостела, а в 5 часов того же дня в ДВД ЗКО приехал ее свекр и сказал, что зарезал свою сноху, чтобы ей не достался ребенок», — сообщил дядя девушки, отметив, что родственники уверены, что муж погибшей в этом тоже замешан.

В ДВД ЗКО возбудили в отношении взявшего на себя вину уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство».

Родственники Акерке Козыкешовой намерены добиться опеки над ребенком.

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