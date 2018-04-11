В Мозыре горожанин угрожал убийством женщинам из-за сала, которое съела собака

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Собака сожительницы покусилась на принесенное в качестве закуски сало. Пьяный мужчина бросился за животным с ножом, затем свою агрессию перенес на даму сердца, причем не только словесно, но и с помощью кулаков.

— На место происшествия были вызваны сотрудники милиции, —.

рассказал официальный представитель УВД Гомельского облиспролкома Юрий Пилькевич, — мозырянина задержали. РОСК возбудил в отношении него уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ему грозят как общественные работы, так и лишение свободы на срок до 2-х лет.