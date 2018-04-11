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11 апреля, источник: СБ - Беларусь сегодня

В Мозыре горожанин угрожал убийством женщинам из-за сала, которое съела собака

Нешуточные страсти разыгрались в лесопарке, где 40-летний горожанин вместе со своей сожительницей, ее подругой и малолетним ребенком отмечали пасху.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Собака сожительницы покусилась на принесенное в качестве закуски сало. Пьяный мужчина бросился за животным с ножом, затем свою агрессию перенес на даму сердца, причем не только словесно, но и с помощью кулаков.

— На место происшествия были вызваны сотрудники милиции, —.

рассказал официальный представитель УВД Гомельского облиспролкома Юрий Пилькевич, — мозырянина задержали. РОСК возбудил в отношении него уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ему грозят как общественные работы, так и лишение свободы на срок до 2-х лет.

Наверняка отягчающим обстоятельством будет тот факт, что мужчина был нетрезв. Выяснилось также, что он уже не впервые угрожает женщинам расправой, свою первую жену он также грозился убить. Сожительница призналась, что нередко в общении с ней гражданский муж прибегает к рукоприкладству.

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