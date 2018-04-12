Чиновница в Приморье прокололась на дорогой покупке

Источник: Комсомольская правда

Муниципальная служащая из Приморья выплатила государству более 900 тысяч рублей.

Чиновница администрации Надеждинского района не смогла доказать покупку автомобиля Nissan Qashqai 2012 года на трудовые доходы. Прокурорская проверка установила, что стоимость авто превысила совокупный доход служащей за три года.

По решению Советского суда Владивостока с гражданки надлежало взыскать стоимость машины, а именно 863 тысячи рублей.

Судебные приставов Советского района Владивостокского городского округа возбудили исполнительное производство. Поскольку должница добровольно платить отказалась, с нее взыскали еще и исполнительский сбор в 7%. Также к женщине применили дополнительные меры: арест имущества, запрет на выезд за пределы РФ, обращение взыскания на счета в банках, привлечение к административной ответственности.